Société. Un Campus Cyber Caen Normandie devrait voir le jour d'ici 2023

Le MOHO de Caen accueillait, jeudi 31 mars, la présentation du Campus Cyber Territorial en Normandie. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Campus Cyber France. Un dispositif qui réunit plus de 1 800 experts à La Défense à Paris depuis le mois de février 2022. L'association Campus Cyber Caen Normandie se développe depuis octobre 2021, avec à sa tête Fabrice Clerc. L'objectif de ce projet est de développer une offre de service à destination des entreprises pouvant être la cible de cybercriminalité mais également de susciter des vocations et créer des formations autour des métiers de la cybersécurité. Selon Hervé Morin, président de la Région, ce projet permettra "une gigantesque création d'emplois". Le président de l'Université de Caen, Lamri Adoui, se dit favorable au projet et devrait "probablement coordonner sur le site". L'antenne de Caen devrait voir le jour d'ici 2023. En Normandie, sur un panel de 2 000 entreprises interrogées par l'Observatoire des transformations numériques, 23,4 % ont déjà été confrontées à un piratage ou risque de cyberattaque.