Jullouville. Mika, Gaëtan Roussel, Kool & The Gang... au festival Grandes Marées

Le festival Grandes Marées a dévoilé sa programmation ce vendredi 1er avril. The Dire Straits Experience ouvriront le bal le lundi 25 juillet à Jullouville, aux côtés, entre autres, de Jane Birkin. Le lendemain, du rock frenchie avec Gaëtan Roussel et Hubert-Felix Thiefaine. Mercredi 27 juillet, Mika retournera la scène avec son énergie débordante, aux côtés de Terrenoire et Noroy.

Jeudi 28 juillet, soirée électrique avec les garçons de Feu Chatterton ! et la plume de Gaël Faye. MC Solaar et Hollysiz seront présents le vendredi 29 juillet. Grand Corps Malade, Barbara Pravi et Lewis Evans joueront le samedi. Clou du spectacle : la funk de Kool & The Gang au menu du dimanche 31 juillet.