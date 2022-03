Jullouville. Kool and the gang, Gaël Faye, Jane Birkin… Les Grandes Marées s'étoffent !

Les organisateurs du festival des Grandes Marées ont dévoilé une nouvelle partie de leur programmation 2022. Ce vendredi 11 mars, cinq noms sont venus s'inscrire aux côtés de ceux déjà dévoilés.

Ainsi, Jane Birkin ouvrira le festival le 25 juillet. Le duo rock nantais KO KO MO inscrit son nom aux côtés de Gaëtan Roussel et Hubert Félix Thiéfaine pour la soirée du mardi 26. Autre ambiance le lendemain, avec le quintet lyonnais Da Break qui partagera la soirée avec Mika et Terrenoire. Jusqu'ici, la soirée du jeudi 28 juillet demeurait mystérieuse. On sait désormais que Gaël Faye sera sur la scène du festival ce soir-là. D'autres artistes devraient s'ajouter à la programmation de cette soirée. L'autre soirée encore vierge était celle du dimanche. Le mythique groupe funk des années 70 vient s'y installer pour un final en apothéose. Là encore, d'autres artistes sont attendus sur scène pour cette soirée de clôture. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site du festival qui aura lieu à Jullouville (Carolles) du 23 au 31 juillet 2022.