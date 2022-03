Transport. Condor Ferries lance une ligne directe entre Cherbourg et Guernesey

Condor Ferries lance une ligne directe entre Cherbourg et Guernesey à partir du vendredi 1er avril. Les passagers rejoindront l'île anglo-normande en 2 h 30.

C'est le ferry Condor Liberation, le plus récent de la flotte, qui assurera la liaison. Jusqu'à 245 véhicules et 880 passagers pourront embarquer. Les deux traversées hebdomadaires sont proposées le lundi et le jeudi ou le vendredi, pour un départ direction Guernesey aux alentours de 17 heures et une arrivée à Cherbourg aux alentours de 16 heures (horaires variables en fonction des marées). "Ces horaires permettent de passer un long week-end ou un court séjour à Guernesey, avec possibilité d'extension d'une journée à Sercq ou Herm", précise la compagnie maritime.