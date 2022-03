Bleus: revue d'effectif contre l'Afrique du Sud, une vieille connaissance

La débâcle du 22 juin 2010, une défaite 2-1 qui avait renvoyé les Tricolores à la maison dès la fin du premier tour du Mondial, semble appartenir à une autre vie, au moment de retrouver les Sud-Africains moins de douze ans plus tard.

"On apprend du passé, de ce qu'il y a eu. Depuis, il y a eu des modifications à tous les étages. Cela a permis de se restructurer", pointe le vice-capitaine des Bleus Raphaël Varane, âgé de 16 ans à l'époque.

Seul rescapé de ces années noires du football français, le capitaine Hugo Lloris (137 sélections) n'a plus rien du jeune et discret portier qu'il était alors au soir de sa 14e cape...

Hasard dû à la rotation, le joueur de Tottenham sera remplaçant pour ces retrouvailles: Didier Deschamps a promis à Mike Maignan une deuxième sélection, devant le public de Lille, où il a évolué de 2015 à 2021.

Après la victoire contre la Côte d'Ivoire (2-1), arrachée vendredi à la dernière minute à Marseille, les objectifs du sélectionneur sur la route du Qatar sont clairs: "Continuer à être performant" et "concerner un maximum de joueurs".

Mbappé attendu

Dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés (50.000 places) face à la 68e nation mondiale, non-qualifiée pour la Coupe du monde, la revue d'effectif s'annonce large: les Bleus n'auront ensuite plus aucun match amical avant d'aller à Doha, en raison d'une préparation écourtée en novembre. Les six rencontres qu'ils disputeront en juin et septembre s'inscrivent, elles, dans le cadre de la Ligue des nations, dont la France est tenante du titre.

"Ce sont des matches (amicaux) qui nous servent pour l'avenir. Il y en a certains que je n'ai pas beaucoup vus. Je n'arriverai pas à concerner les 23, mais le plus grand nombre", a promis Deschamps vendredi soir à Marseille, après avoir offert une première sélection à Christopher Nkunku, William Saliba et Jonathan Clauss.

Quelques cadres préservés vendredi doivent donc logiquement réintégrer le onze de départ: c'est le cas de N'Golo Kanté, de retour dimanche à Clairefontaine après s'être absenté quelques jours pour raisons familiales, de Mbappé, remis d'une infection ORL qui l'a privé de temps de jeu sur les rives de la Méditerranée, voire de Presnel Kimpembe, rétabli après une bronchite.

"+Kim+ a joué beaucoup, beaucoup de matches avec nous, il y a forcément de la concurrence à ce poste-là, notamment avec Lucas Hernandez même s'ils n'ont pas le même profil. Il peut rater certains matches aussi parce qu'il en enchaîne beaucoup. Mais je sais que je peux compter sur lui", a assuré Deschamps lundi.

Tchouaméni fiévreux, Pogba incertain

Adrien Rabiot peut lui aussi envisager une titularisation car la doublette Paul Pogba - Aurélien Tchouaméni, alignée à Marseille, est incertaine: le Mancunien est diminué par un coup à un pied et le Monégasque est "fiévreux", selon Deschamps.

Dans les "starting blocks", Clauss et Saliba rêvent eux d'une première titularisation en sélection, après avoir goûté à quelques minutes au stade Vélodrome.

Pour le latéral de Lens, qui découvre l'équipe de France avec des étoiles dans les yeux à 29 ans, il a l'occasion de briller à une trentaine de kilomètres du stade Bollaert, comme Lucas Digne sur le flanc gauche ou Moussa Diaby en attaque, deux joueurs non utilisés vendredi.

Buteur au Vélodrome, Olivier Giroud guettera de son côté toute minute de jeu à sa disposition pour tenter de s'approcher un peu plus du record de buts de Thierry Henry (51). Un improbable quadruplé permettrait au Milanais de l'égaler.