[Enquête] Le Havre. Les machines à voter bientôt obsolètes ?

C'est une prophétie formulée par Antoine Rufenacht, le 25 octobre 2004, devant le conseil municipal du Havre : "À l'évidence, dans toutes les communes de France, dans quelques années, le vote électronique sera à l'ordre du jour." Le maire d'alors, qui entendait que "la Ville soit dans ce domaine un peu pionnière", avait eu la satisfaction de voir les élus havrais approuver l'achat de 135 premiers appareils par 53 voix. Aucun vote contre, aucune abstention. Quatre conseillers s'étaient toutefois opposés à l'achat de dix machines supplémentaires en 2006, portant la facture totale à près de 900 000 €, dont 112 000 € subventionnés par l'État. Ces appareils à enregistrement direct, sur lesquels les électeurs pressent un bouton pour sélectionner le candidat ou la liste de leur choix, sont autonomes et ne sont pas connectés au web. "Ce sont, en quelque sorte, de grosses machines à calculer", compare Agnès Canayer, conseillère municipale déléguée en charge des élections, qui invite à ne pas confondre avec "le vote numérique", par Internet. Parmi les avantages avancés par la mairie : rapidité du dépouillement, économie de papier (1 m3 par candidat selon le magazine municipal de 2005) ou accessibilité aux personnes en situation de handicap. "Le jeudi d'avant l'élection, chaque machine est programmée et scellée, détaille la sénatrice. Les représentants des différents candidats peuvent assister à l'opération. Le jour du vote, chaque bureau vérifie que le numéro du scellé correspond bien au numéro de la machine."

Renouvellement impossible

Mais une fois n'est pas coutume, Antoine Rufenacht n'avait pas été visionnaire sur le sujet. Les machines à voter font depuis 2008 l'objet d'un moratoire gouvernemental qui interdit leur utilisation par de nouvelles communes et le renouvellement du parc actuel. Outre le débat technique (lire page 6), le ministère de l'Intérieur d'alors pointait des difficultés liées aux files d'attente devant les bureaux dans certaines villes. Après un pic à 83 communes utilisatrices au premier tour de la présidentielle de 2007, elles n'étaient plus que 66 en 2017. Le Havre demeure à ce jour la plus grande Ville de France - la seule de Normandie - à y recourir. Or, à la faveur de l'épidémie de Covid et de la présidentielle, le sujet revient timidement. En février 2021, dans le journal Le Monde, 38 élus plaidaient pour l'utilisation de la machine à voter, "véritable arme de guerre en matière de sécurisation sanitaire". En mars, elle était de nouveau évoquée dans un amendement gouvernemental sur le vote anticipé, finalement rejeté. Puis le sujet a été étudié en septembre à l'Assemblée, par la commission d'information visant à identifier les ressorts de l'abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale. Devant les députés, Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), évoquait le moratoire de 2008, "une éternité dans le monde numérique", pointant "un blocage qui techniquement n'est plus acceptable, car on est condamné à ne pas pouvoir les utiliser ou à utiliser des machines obsolètes".