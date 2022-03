Carpiquet. Un homme de 91 ans grièvement brûlé dans un feu de caravane 

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus lundi 21 mars aux alentours de 23 h 40 pour un incendie survenu dans un camp de gens du voyage à Carpiquet. Le feu aurait pris dans une caravane à la suite d'une explosion. Les flammes se sont ensuite propagées à un véhicule et une haie situés à proximité. Sur place, six véhicules et 24 sapeurs-pompiers des centres de secours de Caen Couvrechef et Ifs ont pu éteindre le sinistre à l'aide d'une lance. Un homme âgé de 91 ans, grièvement brûlé dans l'incendie, a dû être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire de Caen, médicalisé par le SMUR. La police nationale était également présente sur les lieux.