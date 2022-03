Musique. Après un an et demi, un retour imminent de Bigflo et Oli ?

Les deux rappeurs de Toulouse, Bigflo et Oli, couvrent les plus grandes scènes de France depuis 2015. Grâce à leur talent et leur persévérance, les deux frères se sont très vite fait une place dans le rap français, sans oublier le documentaire sur Netflix du duo sorti le 8 octobre 2020, Presque trop.

Le duo toulousain dévoile ensuite un single exclusif : Au Revoir. Un titre qui marque la fin du cycle des deux albums à succès La vraie vie et La vie de rêve, sortis en 2017 et 2018.

Avant de faire cette grande pause, ils ont prévenu leurs fans qu'ils reviendraient pour leur proposer un quatrième album.

Après un black-out total des réseaux sociaux, tout porte à croire qu'ils font leur retour progressivement, à commencer par des posts Instagram qui se réactivent. Suivi par plus de 2 millions d'abonnés, leur compte Instagram avait été vidé de son contenu.

Par ailleurs, leur photo de profil a été remplacée par un visuel représentant un visage de profil, avec un cœur à l'intérieur du cerveau.

Le suspense grandit et le come-back officiel des deux frères ne saurait tarder…