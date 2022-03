Musique. Une série Netflix en préparation sur le groupe de rock U2 ?

Une série biopic sur le groupe de rock U2 serait en préparation chez le géant du streaming Netflix.

La série ne porte pas encore de nom officiel, mais nous savons déjà que c'est JJ Abrams qui aura la casquette de producteur. Il a notamment réalisé les séries Alias, Lost et les films Star Trek et Star Wars (épisodes 7 et 9). Les pages du synopsis vont être confiés au scénariste Anthony McCarten, qui a décroché une nomination aux Oscars. Il est connu pour avoir réalisé le film sur Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody.

À l'heure actuelle, le projet est en discussion et est sur le point d'aboutir. Les détails restent peu connus, mais pas d'inquiétude, la série reviendra sur les moments forts de la carrière de U2, ses concerts géants, ses innombrables tubes comme One, With or Without You ou Beautiful Day.

Par ailleurs, le groupe irlandais est censé être impliqué dans la série pour donner son accord. Aujourd'hui, ni Netflix, Warner ou Bad Robot n'a confirmé le projet.