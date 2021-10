Déville : le pont-rail bascule ce week-end

Le communiqué de la mairie de Déville-lès-Rouen :

"Ce week-end, une nouvelle étape va être franchie avec la mise en place du nouveau pont rail de la rue André Broucq à Déville.



Depuis près de 40 ans ce projet était en attente. Le développement des quartiers hauts de Déville exige, en effet, de meilleures liaisons tranversales avec la route de Dieppe (c’est un axe fort du plan local d’urbanisme depuis 2004). C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé d’élargir la rue André Broucq qui débouche dans l’important carrefour de la Maison Normande sur la route de Dieppe, et une station TEOR.



Pour une plus grande fluidité du trafic, et en permettant le croisement des véhicules sous le pont, et surtout une meilleure sécurité des piétons, Il fallait élargir la rue André Broucq et surtout doubler le pont rail, sur lequel passe le réseau TER, et la ligne Rouen-Le Havre. La ville a acquis des emprises foncières dès 2004 afin d’autoriser de nouvelles constructions.



Depuis 2006, la ville travaille avec RFF et la SNCF sur cet important chantier, dont le coût de près de 2 millions d’euros, est totalement assuré par la commune.



Tous les réseaux (eau, gaz, assainissement…) ont d’abord été déviés. Une fosse en amont du pont a été réalisée, barrant la route depuis plusieurs mois pour permettre de construire ce pont rail.



Ce week-end de vendredi 11 novembre à 23 h, jusqu’au dimanche 13 novembre à 12 h, la circulation ferroviaire sera interrompue.



Durant 36 heures, les voies ferrées seront déposées, puis le cadre béton préfabriqué glissera lentement à partir de 12 h ce 12 novembre, pour prendre sa place définitive afin que voies et cateners soient reposés, et permettre ainsi une réouverture de la circulation des trains le dimanche midi.



Le chantier se poursuivra jusqu’en mars 2012 pour que, au-delà du pont rail, la nouvelle voie routière qui passera dessous soit réalisée et les trottoirs mis aux normes pour une meilleure sécurité des piétons."