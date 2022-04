Bagnoles de l'Orne. Les Andain'Ries : une sacrée dose d'humour dans le Bocage

"Osez, ce festival est pour vous", proclame la pub des Andain'Ries qui va vivre son édition 22 bis-bis, ainsi dénommée pour cause de multiples annulations et reports. "La crise du coronavirus, les problèmes économiques et sociaux nous laisseront-ils une place pour le rire ? Eh bien oui !", maintient Serge Bretel, organisateur. "Nous garderons le sens de l'humour et nous le pratiquerons tout au long du festival. L'humour sera le remède le plus efficace pour lutter contre tous les tourments du moment." Au programme, Alex Vizorek et ses invités pour la soirée d'ouverture. Du rire en musique avec Oldelaf, Christelle Chollet, Cécile Giroud & Yann Stotz. L'univers absurde avec Les Apollons, ou fantasque avec l'artiste survolté Jovany. Sandrine Sarroche, décapante dans ses différents personnages, ou Charlie & Styl'O et leurs parodies hilarantes. Clôture par la comédienne exubérante Antonia De Rendinger.

Pratique. Les Andain'Ries, du mercredi 13 au samedi 23 avril.