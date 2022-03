Bonne table à Rouen. La fête foraine à l'honneur au Carrousel

"On aime les restaurant avec une histoire, une identité." Pour leur première affaire en couple, Léona Sangent et Nicolas Folliot-Vilatte ont pris la suite d'une institution rouennaise, le Bistrot Parisien situé rue d'Amiens. Ils ont conservé le bar tout en le transformant en...carrousel. Les petits chevaux et des pommes d'amour sont subtilement mis en scène dans une ambiance chic, entièrement dessinée par la patronne elle-même. Le thème de la fête foraine se retrouve aussi bien dans la décoration que dans le menu avec des croustillons et du riz au lait pop-corn en dessert.

La patronne prévient, elle poussera le thème un peu plus loin sur les prochaines cartes qui suivent naturellement les saisons. L'inspiration est facile à trouver, Léona Sangent vient d'une famille de forains. Sa tante tient L'Ours Noir à Rouen, le mythique restaurant aux nappes à carreaux rouges de la foire Saint Romain.

Le restaurant devient un bar le soir

Au menu du Carrousel, il y a deux formules le midi, l'une à 16,90 euros, l'autre à 20,90 euros avec entrée, plat et dessert. Les choix sont simples, réalisés avec des produits locaux. La terrine en entrée est préparée avec un porc élevé au grain d'orge du Mont-Saint-Michel. Ils recevront bientôt du bœuf de Kobé élevée en Normandie, nourri non pas à la bière mais au cidre. Le club sandwich va vite devenir un incontournable de l'établissement. "Les clients l'aiment bien", confie le patron, Nicolas Folliot-Vilatte. Bien garni, il est servi avec des chips maison croustillantes. En dessert, la part de brownie est généreuse et régressive. L'expresso en fin de repas est servi avec un marshmallow.

Le club-sandwich et ses chips

Le brownie et son pop-corn

Le soir, le restaurant se transforme. On y vient pour déguster des tapas, boire des cocktails à la barbe à papa. Ce jeudi soir, un magicien vient animer le restaurant. Après le service, "on pousse les tables et on danse", explique la patronne. Le Carrousel fait tourner les têtes jusqu'à 2 h du matin.

77, rue d'Amiens. Réservation conseillée le soir : 02 35 36 92 71.