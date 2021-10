Rouen : la Maison de la justice et du droit se renforce

Cet établissement, installé dans les Hauts de Rouen, en 1997, dépend à la fois du procureur et du président du tribunal de grande instance de Rouen, en association avec la mairie de Rouen. “Notre mission est de donner accès au droit, en donnant des renseignements juridiques s’appuyant sur les textes de loi”, expliquent Mmes Leclerc et Lahéry, juriste et greffière.

Service public

La Maison de la Justice ne donne que des informations, aucun conseil. “Lorsqu’on vient nous voir pour des conseils juridiques, nous orientons vers ceux qui sont habilités à le faire : les huissiers, les avocats, les notaires”. Droit du travail, médiation familiale, droit des handicapés, litige avec une administration, l’usager peut venir chercher là-bas des réponses à ses questions, sans avoir à prendre de rendez-vous, et dans l’anonymat le plus complet. Ce service proposé à tous les Rouennais attire de plus en plus de monde : “Entre 2009 et 2010, nous avons constaté une augmentation de la fréquentation de 14 %”.

Pratique. 1, Place Alfred-de-Musset, à Rouen. Tél. 02 35 12 29 20.