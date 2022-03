Avranches. Tests Covid-19 : le drive de l'hôpital ferme 

Le drive de prélèvement Covid-19 du centre hospitalier d'Avranches ferme ses portes vendredi 4 mars au soir dans un contexte de décrue de l'épidémie et de levée du plan blanc. Ouvert depuis le 9 mai 2020, dès le début de la crise, ce sont plus de 20 000 prélèvements qui ont été réalisés depuis cette date. Le centre hospitalier maintient les tests Covid-19 dans son laboratoire pour les patients des urgences ou hospitalisés. "Ce dispositif a pu fonctionner par le soutien logistique de l'établissement et une quinzaine de personnes ont participé à cette activité dont des infirmières des services, et cinq retraités fidèles que nous remercions pour leur implication", explique le Dr Loïc Mignot, responsable de service du laboratoire.

Des tests peuvent toujours être faits dans les laboratoires, pharmacies ou grâce à des infirmières libérales.