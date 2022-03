Bonne table à Caen. Le Napoli, une adresse gourmande pour le déjeuner

C'est une institution sur le port de Caen. Le restaurant Le Napoli y est installé depuis près de 40 ans. A l'intérieur, la décoration évoque les brasseries parisiennes. Plusieurs patrons se sont succédé à la tête de l'établissement. Depuis le 1er juillet 2020, c'est Walid Aïssa qui a repris le restaurant. "Le Napoli dégage une âme particulière. Je ne réalise pas la chance que j'ai d'être propriétaire d'un tel établissement", confie le trentenaire. Fort d'une expérience de 15 ans dans le domaine de la restauration, Walid Aïssa a étudié au lycée François Rabelais d'Ifs. "J'ai commencé en tant que serveur dans un Campanile pendant mes études puis j'ai travaillé dans plusieurs palaces comme par exemple le Royal Barrière à Deauville, la Maison Pradier à Paris ou encore le Charleston à Saint-Aubin-sur-Mer", détaille-t-il. Le restaurateur a également été gérant d'un restaurant-traiteur à l'Assemblée nationale.

Une cuisine traditionnelle gourmande

"On a un terroir exceptionnel en Normandie. On peut s'éclater à l'infini pour les recettes", s'amuse le propriétaire. Chaque jour, les plats de la formule midi changent. "Je pense mes plats en fonction de la saison et des produits que je reçois", dévoile-t-il. Ce midi-là, je décide de prendre la formule du midi, entrée, plat et dessert. Le tout pour 15,50 €. Je débute ce repas par des œufs mimosa accompagnés d'une rémoulade de thon, crémeux aux fines herbes. Un vrai régal. Je me laisse ensuite tenter par le plat du jour. Un filet mignon rôti au miel, crème de chorizo, mousseline de carottes et duxelles de champignons, le tout accompagné d'un petit verre de Pic Saint Loup.

Filet mignon rôti au miel et crème de chorizo.

Bien que rassasiée, je me décide pour un dessert. Pour terminer ce copieux mais délicieux repas, je déguste un bavarois à la passion accompagné d'un coulis de framboise. Une adresse qu'on recommande !

Le Napoli, 56 Bd des Alliés à Caenouvert du lundi au samedi de 12h à 14h du lundi au jeudi 19h à 22h et jusque 23h le week-end. 02 31 86 10 15