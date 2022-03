Cherbourg. Elle lance une collecte pour aider les habitants restés en Ukraine, son pays natal

D'origine ukrainienne, la Cherbourgeoise d'adoption Vlada Hervieu a lancé un appel aux dons lundi 28 février, pour aider les civils restés dans son pays natal depuis l'invasion russe. "Tous ceux que je connais restent en Ukraine. J'ai toute ma famille, mes copines et mes collègues. Je les ai tous les jours au téléphone et je veux les aider", explique-t-elle. Certains d'entre eux sont bloqués à Kiev. Sa famille s'est déplacée dans un endroit plus calme, chez la grand-mère de Vlada, à Korosten. Elle sait qu'ils manquent, comme d'autres Ukrainiens, de produits de première nécessité. "Ma mère a la maladie de Crohn, et elle n'a plus ses médicaments. Et je n'imagine même pas combien de gens sont blessés par les bombardements", raconte-t-elle, en colère contre Vladimir Poutine et les soldats russes. Elle invite donc les volontaires à déposer dans son garage de la nourriture en conserve, des produits d'hygiène (savon, serviette hygiénique, papier toilette), ou encore des produits de puériculture (couches, vêtements). Le convoi devrait partir de Cherbourg lundi 7 mars, en camion. Des associations ukrainiennes basées en Pologne se chargeront ensuite de distribuer.

Le message de Vlada, publié sur Facebook, a été repéré par Natalia, 50 ans, qui a fui Kiev le jour où les premiers militaires russes ont envahi le pays, jeudi 24 février. Elle a gagné la Moldavie, puis a trouvé un transport vers la France. Ne connaissant personne, elle a trouvé l'annonce de Vlada et lui a demandé si elle pouvait l'héberger chez elle. Elle est arrivée mardi 2 mars à la gare de Cherbourg. Elle reste en contact avec son fils de 15 ans, réfugié à Varsovie. Son mari, lui, n'a pas pu quitter l'Ukraine, dans le cadre de la mobilisation générale.