Insolite. Des jumeaux gagnent 22 ans de ski gratuit aux Deux Alpes !

Ils sont nés le 22 février 2022, à Cherbourg. Augustin et Gaspard, nés respectivement à 22 h 52 et 22 h 59, ont eu une belle surprise pour leur naissance. La station de ski des Deux Alpes leur offre 22 ans de forfait gratuit ! Le 2 étant le chiffre emblème de la station de ski iséroise, les Deux Alpes avaient décidé de lancer une opération spéciale pour la date palindrome du 22/02/2022 : offrir 22 ans de forfait à des jumeaux nés le 22/02/2022 entre 22 heures et 23 heures.

La probabilité était infime mais le mercredi 23 février, la station de sports d'hiver annonçait avoir trouvé les heureux élus, deux petits Normands nés à Cherbourg. Leurs deux premières années d'apprentissage à l'ESF seront aussi offertes.