Musique. The Weeknd fait partie des artistes les plus écoutés en 2021

La Fédération internationale de l'industrie phonographique vient de donner les chiffres des écoutes de singles dans le monde entier, en streaming et en téléchargement. L'an dernier, The Weeknd avait dominé les débats avec Blinding lights. Cette année… il remet ça ! Le chanteur canadien est l'artiste le plus écouté une nouvelle fois grâce à Save your tears, que vous avez découvert avec Tendance Ouest.

Mais Blinding Lights n'est pas en reste car il reste tout de même le 7septime titre le plus écouté du monde en 2021. Quel succès !

Ils sont trois artistes à réussir à placer deux titres dans le top 10 des chansons les plus écoutées : The Weeknd, Justin Bieber et Olivia Rodrigo.

Top 10 des singles les plus écoutés dans le monde :