[Enquête] Caen. Le BTP en quête de bras

Pour attirer des jeunes dans le secteur du bâtiment, différentes initiatives et événements sont organisés à Caen.

Le BTP est souvent associé aux compagnons présents sur les chantiers de construction. Cependant, ce domaine est bien plus large. "Il y a toute la partie conception et préparation pour laquelle les gens réfléchissent à quels matériaux choisir, comment les agencer", détaille Mohamed Boutouil, directeur de la recherche et directeur délégué de l'ESITC Caen, l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction. Un pan de la construction, qui se déroule bien en amont du chantier, souvent méconnu, qui a pourtant de nombreux besoins. "À la sortie de l'école, il y a 98 % d'embauche, ce sont les diplômés qui choisissent leur entreprise et pas l'inverse." L'ESITC forme à Bac +3 et jusqu'à Bac +5 des futurs ingénieurs travaux "pour diriger un chantier" ou ingénieurs d'études "pour s'occuper des calculs de structure". C'est cette formation qui a plu à Adrien Roy, étudiant en première année. Passionné par "les engins de chantiers depuis tout petit", le jeune homme n'avait pas la volonté d'être sur le terrain mais était attiré par l'aspect direction : "J'aimerais avoir ma propre entreprise", confie-t-il. Pour ceux qui n'ont pas la fibre BTP dès leur plus jeune âge, de nombreux événements et animations sont mis en place par les organismes du secteur pour se faire connaître et montrer ce qu'est le bâtiment d'aujourd'hui.

Des visites de chantier

L'école d'ingénieurs propose des portes ouvertes dont la prochaine a lieu samedi 5 mars et en parallèle un événement : les journées de l'innovation. "Le grand public peut venir voir les innovations que nous développons dans le secteur, comme les pavés drainant ou les bordures de trottoir écoresponsables", explique le directeur délégué de l'établissement. Un aspect écologique mis en avant pour attirer un public de plus en plus concerné par l'environnement. Le CFA bâtiment de Caen opte, quant à lui, en plus des traditionnelles portes ouvertes qui se déroulent d'ailleurs le samedi 12 mars, pour des mini-stages : "Les lycéens peuvent passer un jour par semaine en janvier et février au CFA en étant accompagnés par les apprentis pour découvrir le métier qui leur plairait et participer à un atelier", indique Laurent Charpentier, directeur du CFA Bâtiment. Les plus jeunes, loin des choix d'avenir, ont pu visiter un chantier afin d'être sensibilisés au secteur. Ainsi, près de 200 collégiens de Caen et son agglomération ont visité le chantier de la prochaine Maison du bâtiment qui accueillera, entre autres, la Fédération du bâtiment du Calvados, organisatrice du projet. "Il y avait trois temps dans la visite : la découverte d'une maquette numérique, une visite de chantier et un temps d'échanges avec les apprentis présents", précise Vincent Boissel, secrétaire général de la Fédération. Lors de ces visites, la technologie est nettement exposée pour "attirer les jeunes". "Désormais, les compagnons ont un smartphone, une tablette et lisent des plans en 3D, c'est fini le temps de la carte en papier", ajoute Marc Rollet, président de la Fédération. "Nombreux sont ceux qui utilisent des drones aujourd'hui." De quoi séduire les plus jeunes.