Caen. C'est quoi ces bordures de trottoirs réfléchissantes près du CHU ?

En voilà une idée lumineuse ! Dans le cadre de leur projet de recherche, Thomas Latini, Cloé Guis et Aude Bourgeois, trois élèves ingénieurs à l'ESITC de Caen, ont lancé un projet innovant de bordures de trottoirs écoresponsables et réfléchissantes. Elles sont conçues à partir de béton et de débris de verre. 500 kg de verre ont été récupérés dans un centre de tri en Seine-Maritime, près du Havre.

Des propriétés réfléchissantes

"À terme, on aimerait utiliser du verre qu'on ne peut pas réutiliser en industrie, comme le verre de miroir par exemple", explique Aude Bourgeois, en cinquième année d'études. À quoi ça sert ? "Mettre du verre a des propriétés réfléchissantes avec les phares des voitures. Cela permet d'alerter l'automobiliste quand il y a un obstacle, comme des chicanes ou des ronds-points." Ce projet à la fois écologique et sécuritaire a été rendu possible par la participation de Caen la Mer et d'Eurovia, filiale de Vinci.

Aude Bourgeois explique le détail du projet

Une phase de test est en cours. Environ 40 m de bordures sont actuellement installées sur un chantier avenue André-Morice, proche du CHU de Caen.

Cela permettra de valider, en conditions réelles, la pertinence du projet.