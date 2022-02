Tourlaville. Perte de contrôle : la voiture finit dans un bassin de rétention d'eau

Samedi 26 février en fin de matinée, un peu après 11 heures, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. La voiture a fini sa course dans un bassin de rétention d'eau au sein de l'entreprise Kalhyge, entre le boulevard de l'Est et la rue Jean-Moulin.

L'automobiliste, une femme de 45 ans, et son passager, un homme âgé de 58 ans, sont parvenus à s'extraire du véhicule avec l'aide d'une tierce personne avant l'arrivée des secours. Tous les deux sont sains et saufs et, après avoir été vus par une équipe du Samu, ils ont été raccompagnés à leur domicile par la police. Quatorze sapeurs-pompiers de deux centres de secours ont été engagés sur cette intervention.

Cet accident n'a pas eu d'impact sur l'entreprise. Des reconnaissances subaquatiques ont été effectuées par les sapeurs-pompiers plongeurs.