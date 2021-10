H2O, un an déjà, a trouvé son public

Le 10 novembre 2010, la Crea ouvrait son espace des sciences, nommé H2O. “Aujourd’hui nous avons accueilli près de 40 000 personnes, expositions et séminaires confondus”, note Brigitte Duval, la responsable. Les lieux ont manifestement trouvé leur public et réussi à cerner ses attentes. “Les expositions doivent permettre aux amateurs d’apprendre des choses, sans être toutefois trop ardues pour être accessibles à tout le monde”, explique Danielle Pignat, conseillère à la Crea, en charge de H2O.

Explorer d’autres pistes

Si quelques petites adaptations ont été faites depuis le début, la politique tarifaire, le rythme des expositions ou encore les animations proposées restent les mêmes. “H2O accueille trois expositions par an, mais les animations et les ateliers que nous animons tout au long de l’année changent très régulièrement”.

L’espace des sciences cherche maintenant à développer son action auprès des collèges et des lycées. “Nous pensons à des animations explorant de nouvelles formes, comme le rapport entre sciences et art, le théâtre...” En terme de nouveautés, la prochaine exposition “Face au vent” emmènera le public dans les secrets de ce phénomène. Elle sera visible à partir de mars 2012.