Manche. Noyade de Bricqueville-sur-Mer : le chef des opérations de secours témoigne

Il était 21h48, quand les deux occupants de la voiture ont demandé l'assistance des pompiers de la Manche, ce dimanche 20 février. Alors qu'ils rejoignaient Bricqueville-sur-Mer par la route submersible, leur voiture est sortie de la route après avoir été déportée par une vague. La suite est racontée par celui qui a dirigé les opérations de secours, le lieutenant-Colonel, Fabien Lion.

Les victimes étaient âgées de 70 et 74 ans. Plus d'une trentaine de pompiers venus de cinq casernes se sont rendus sur place pour tenter de les sauver avec l'appui des équipes de la sécurité civile, du Smur, de la SNSM et des gendarmes. Le tout dans un contexte rendu compliqué par la nuit et la météo.