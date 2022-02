Route submersible. Une voiture emportée par les eaux, deux morts dans la Manche

Il n'était pas tout à fait 22 heures, dimanche 20 février, lorsque les secours ont été engagés pour une voiture emportée par les eaux sur la RD 375, à Bricqueville-sur-mer dans la Manche.

Ce sont les occupants du véhicule eux-mêmes, venant d'emprunter cette route submersible au moment de la pleine mer, qui ont donné l'alerte.

Nuit noire et pleine mer

Les centres de secours de Bréhal, Granville, Avranches, Cherbourg et Coutances ont immédiatement été mobilisés, soit un total de 32 sapeurs-pompiers dont des sauveteurs aquatiques et des plongeurs. L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 50, a aussi été dépêché sur place.

"Le centre de traitement de l'alerte est resté le plus longtemps possible en communication avec les occupants du véhicule.", précise le service départemental d'incendie et de secours.

En vain. Vers 23 h 15, lorsque le véhicule immergé a été repéré au cœur de la nuit noire, il était trop tard. Les deux occupants à bord, un homme de 74 ans et une femme de 70 ans, étaient décédés.

Leurs dépouilles, extraites par les plongeurs, ont été ramenées à terre par le canot de sauvetage.