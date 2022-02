Votre horoscope signe par signe du vendredi 25 février

Bélier

Une plus grande qualité de vie vous poussera à réfléchir à de nouvelles possibilités d'avenir au plan budgétaire.

Taureau

Aujourd'hui, vous n'aurez aucun mal à comprendre ce que l'on attend de vous car votre efficacité sera omniprésente !

Gémeaux

Si vous n'avez pas la solution d'un problème tout de suite, lâchez prise et ça finira par venir !

Cancer

Les initiatives, quel que soit le domaine, seront les bienvenues. Vos proches comptent sur vous pour réunir la famille

Lion

Inutile d'aller aux extrêmes en vous mettant en colère, ou en refusant de vous comporter de manière raisonnable.

Vierge

Aujourd’hui, vous aurez raison de ne pas vous laisser influencer, votre instinct ne vous trompera pas.

Balance

Vous voilà un peu fatigué et cela vous sape le moral, pourquoi ne pas prendre quelques jours de repos ?

Scorpion

Votre découragement moral prend sa source dans la fatigue générale que vous ressentez, c'est par là que vous pouvez agir, reposez-vous.

Sagittaire

Vous êtes capable de prendre des responsabilités et on vous les confie très naturellement.

Capricorne

Vous n'aurez pas froid aux yeux, aujourd'hui. C'est le moment de vous consacrer à une explication complexe.

Verseau

La forme revient en particulier au plan musculaire, vous vous sentirez plus alerte dans vos réflexes et plus léger.

Poissons

Un peu de jalousie ou un peu d'arrogance, pourrait perturber vos relations amoureuses ou amicales.