Saint-Lô. Flambée des prix des carburants… et des demandes de conversion

Face à la flambée des prix des carburants à la pompe, un carburant résiste à ces hausses continues, un carburant vert. Le bioéthanol est vendu entre 72 et 75 centimes le litre. Voilà qui amène à la réflexion. Mais attention, on ne met pas ce carburant dans son réservoir sans avoir modifié son véhicule. Aujourd'hui, deux solutions sont proposées : la pose d'un boîtier qui permet la conversion du carburant, et la reprogrammation, mois connue. Explication avec Ludovic Richoilley, co-gérant de Motortech Normandie.

Ludovic Richoilley Impossible de lire le son.

Dans cette enseigne installée depuis fin 2020 à Saint-Lô, 80 % de l'activité aujourd'hui concerne cette opération de reprogrammation. Et c'est le prix à la pompe qui est le moteur déclencheur, dans la grande majorité des cas.

Ludovic Richoilley Impossible de lire le son.

Attention toutefois, seul le boîtier de conversion est homologué, pas la reprogrammation, qui peut engendrer l'annulation des garanties constructeur par exemple. Il convient donc de bien se renseigner avant d'envisager une telle conversion via la reprogrammation.