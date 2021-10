Attention aux faux agents de l'eau

Ces individus se font passer pour des agents du service de l’eau pour pénétrer dans les logements de particuliers. La Lyonnaise des Eaux tient à mettre en garde les habitants de ce secteur au sujet de ces pratiques frauduleuses et recommande la plus grande vigilance.



Aucun agent de réseau n’est habilité à recevoir de l’argent en espèces de la part des usagers. En cas de doute, contactez le centre de relations clientèle de Lyonnaise des Eaux au 0 810 384 384.



Les agents de Lyonnaise des Eaux sont dotés d’une tenue caractéristique (voir photo ci-dessous), marquée et reconnaissable. Ils sont également titulaires d’une carte professionnelle avec leur photo pouvant être demandée à tout moment par les usagers du service de l’eau.