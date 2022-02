[Enquête] Caen. Dans les coulisses de la tournée d'Orelsan

Orelsan a fait un retour tonitruant. Très discret depuis la fin de son album La fête est finie en 2017, outre des featurings avec Kery James, Lomepal, Damso ou encore Stromaë, le rappeur caennais (n'oublions pas toutefois qu'il est né à Alençon) a fait le buzz en fin d'année 2021. D'abord, l'annonce d'une nouvelle tournée quelques jours avant la sortie, sur Amazon Prime Vidéo, du documentaire Montre jamais ça à personne réalisé par son frère. Puis, tout s'enchaîne. La sortie de son nouvel album Civilisation, les CD en édition limitées, les tickets d'or à la manière Willy Wonka dans Charlie et la Chocolaterie et enfin les dates de sa tournée. Caen est prévu le 15 janvier 2022. Mais le 27 décembre dernier, les annonces du Premier ministre Jean Castex face à la Covid-19 viennent bousculer le programme. L'artiste est contraint de reporter son concert à la maison au 28 avril. "On va profiter de ce délai pour préparer un show encore plus fou", avait annoncé "Orel'", Aurélien Cotentin de son vrai nom, sur son propre compte Twitter.

Orelsan peut débuter sa tournée

à la maison "grâce" à la Covid-19

Dans la foulée, le Zénith de Caen apprend que face aux contraintes sanitaires, Holiday on Ice, prévu le 22 février, ne pourra avoir lieu. Ce spectacle sur glace a reporté la totalité de sa tournée. "Des artistes ont été empêchés avec des vaccins russes et chinois. Les Anglais ne pouvaient pas voyager", explique Sylvie Duchesne, directrice du Zénith. Coïncidence, courant le mois de janvier, Orelsan était en résidence pendant environ cinq jours dans la salle de spectacle caennaise. Sans surprise, l'enfant du pays a sauté sur l'occasion. Il pourra, comme prévu, lancer sa tournée 2022 à Caen, chez lui. "Orelsan a sauté de joie, et nous aussi !, sourit Sylvie Duchesne. On avait un planning de spectacles très chargé en février. On n'aime jamais annuler des spectacles, mais ça s'est transformé en bonne nouvelle." L'équipe de production et la direction du Zénith ont trouvé un terrain d'entente pour définir "LA" date idéale. Ce fameux 22 février tombait bien. Si les équipes du Zénith, Sylvie Duchesne et Serge Langeois, directrice et directeur général, sont toujours aux petits soins de leurs artistes, ils assument donner un peu plus pour Orelsan. "On a toujours la chance de pouvoir échanger avec les artistes qui viennent ici pour chanter un soir, admet Sylvie. Avec Orelsan, ça a été facile, on a un lien avec lui depuis toujours." Depuis toujours, c'est-à-dire depuis 2012, année de son premier spectacle au Zénith devant 4 600 personnes. "C'était le début de sa célébrité", rembobine Sylvie. Stéphane Bruscolini est responsable de l'accompagnement des pratiques au Cargö. Il connaît Orelsan depuis ses premiers pas dans la musique. Selon lui, "il n'y a que Orelsan et Stromaë qui peuvent imposer leur comm' aujourd'hui ! Orel a dépassé ce cadre d'artistes lambda, c'est une légende !"

Une légende que s'apprêtent à voir de nombreux fans mardi prochain. En quelques minutes, les places de ce concert "surprise" se sont vendues comme des petits pains, de manière simple, basique.