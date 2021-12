Orne. Orelsan est la tête d'affiche du festival Art-Sonic 2022

Mercredi 15 décembre, le festival Art-Sonic, à Briouze, a dévoilé les quatre premiers noms de sa programmation "anniversaire", qui est sans doute la plus belle depuis vingt-cinq ans.

Orelsan

On s'attend à un véritable raz-de-marée avec le concert d'Orelsan, qui revient en ses terres natales ornaises (il est né à Alençon). Le rappeur n'en finit pas d'affoler les compteurs des ventes depuis la sortie de son quatrième album "Civilisation" : il sera sur la scène d'Art-Sonic le vendredi 22 juillet. Le festival ornais sera le plus petit festival de France à l'accueillir !

Également parmi la liste des quatre premiers artistes dévoilés : NTO, grand nom de l'électro française, qui vient de sortir son premier album et qui sera sur la scène de Briouze le 22 juillet. Skip the Use, qui revient avec un nouvel album, sera sur la scène d'Art-Sonic avec sa pop-rock explosive le samedi 23, tout comme le rap de Ziak, qui a affiché 4,8 millions de streams sur Spotify-France le jour de la sortie de son album "Akimbo".

L'affiche de la vingt-cinquième édition du festival Art-Sonic à Briouze. - Art-Sonic

Pour cette édition anniversaire, Art-Sonic a particulièrement soigné sa communication avec une affiche, véritable hommage à Mad-Max, mais aussi aux mangas. "Ça évoque avec énergie et fracas le retour à la liberté, au partage, mais aussi l'urgence climatique à laquelle nous devons faire face", expliquent les organisateurs. D'autres y voient un clin d'œil à Orelsan : l'odeur de l'essence…

Des billets et de la bière

La programmation complète d'Art-Sonic sera dévoilée fin janvier. Le pass "2 jours" (70 €) est en vente en ligne dès ce mercredi 15 décembre (E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Cora, Cultura et ticketnet). Les billets achetés en 2019 ou 2020 restent valables pour cette édition 2022 sans les changer. Les billets "1 jour" seront mis en vente lors du dévoilement complet de la programmation, fin janvier.

Le vingt-cinquième anniversaire d'Art-Sonic sera célébré à la bière (à déguster avec modération) : le festival, au terme d'un partenariat avec la production locale de l'Orne "La Trotteuse", sort une série limitée en blonde, blanche, brune, 33 ou 75 cl, à l'unité ou en coffret, en vente dès le vendredi 17 décembre dans quelques points de vente locaux (G20, Brazza, Bar du centre à Briouze, V&B Argentan, Cave d'Andaine à La Ferté-Macé, Ferme de l'Être Soyer à Saint-Brice-sous-Rânes, La case à bières à Mondeville). Et dès le mois de janvier, dans plusieurs départements ! De quoi porter un toast dès maintenant pour Art-Sonic !