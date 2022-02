Saint-Lô. Des arbres offerts aux familles endeuillées pour reboiser deux forêts

Comment concilier hommage à nos défunts et développement durable ? C'est la question que s'est posée l'entreprise saint-loise de pompes funèbres Izabelle Renaud, également implantée à Marigny-le-Lozon, Percy-en-Normandie et Tessy-Bocage. Elle propose, depuis le début de l'année 2022, un arbre au nom du défunt à ses clients.

200 jeunes pousses, thuyas et sequoias, ont déjà été plantées l'an dernier sur deux forêts situées en Bretagne, à Berné et Gourin près de Lorient. "L'arbre est un symbole de vie et contribue à l'aide psychologique lors du deuil d'un proche. Certains vont jusqu'en Bretagne pour se recueillir devant l'arbre." Les familles peuvent se repérer grâce à un point GPS et une photo, et récupérer l'arbre si elles le veulent. L'initiative s'inscrit aussi dans un objectif de reboisement. "On trouve un équilibre dans notre démarche environnementale car on consomme un cercueil, mais on replante un arbre à côté", précise Quentin Hurel, assistant de direction.

L'achat d'un arbre est de 20 euros pour les clients extérieurs.