Commerce-FISAC : l'Etat séduit par le projet de Rouen

"Rouen est le 8e centre commercial à ciel ouvert. Quand il s’agit de le défendre, nous le défendons", a plaidé Valérie Fourneyron, jeudi 24 novembre, devant des représentants du monde économique et de l’Etat, lors de la signature du troisième volet (après 1997 et 2003) du plan FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce).

Une première étape

Visiblement, le projet rouennais a séduit le secrétariat d’Etat chargé du commerce, ce dernier ayant donné, "en moins d’un an", son accord pour subventionner une partie des travaux à venir.

Que trouve-t-on au menu de la première tranche du FISAC III ? Plus de 1,6 million d’euros pour réaménager les rues Eugène Boudin et aux Juifs, rénover les vitrines des commerçants, ainsi que près de 420 000 € pour améliorer la signalétique, l’offre de livraison ou la communication sur l’attractivité du commerce - comprenant la création du site internet de l’association commerçante des Vitrines de Rouen, l’organisation de la Braderie ou la mise en place d’un observatoire du commerce.

Tout sera bouclé fin 2012. Place alors à la seconde tranche d’un plan qui en compte trois. Facture estimée : 7 millions d’euros.