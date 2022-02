Bonne table à Caen. La Casinière, chaleureux et de bon goût

C'est le genre d'endroit où l'on se sent tout de suite à l'aise, comme si l'on était chez soi. La pierre de Caen donne un cachet fou à la pièce, au plafond, le bois apporte de la chaleur et à table, il y a même des livres au cas où on ait une envie de lecture ! À la carte, il y a le choix entre quatre entrées, cinq plats et, pour finir, différents desserts ou une assiette de fromage. "La carte change un peu à chaque saison", précise Lucian Chew, responsable de salle à La Casinière depuis quatre ans. "Nous proposons une cuisine traditionnelle, fait maison avec des produits frais."

Œuf cocotte et suprême de pintade

Avant de commencer les hostilités, nous avons le droit à quelques olives et du fromage frais, une attention qui est toujours plaisante. Au vu de la carte, je décide de me faire plaisir en prenant la formule complète : entrée, plat, dessert. L'œuf cocotte et sa sauce aux champignons me font envie et j'ai bien fait de le prendre. La sauce est un délice, le tout accompagné de mouillettes et d'une salade de jeunes pousses, je me régale. Place ensuite au plat. Ce sera le suprême de pintade, réduction au pommeau et foie gras. "C'est une sauce minute que l'on fait pour chaque assiette, ce qui fait beaucoup de vaisselle, sourit le responsable de salle. Mais c'est meilleur ainsi". Le tout accompagné de légumes de saison : "On aime travailler avec des légumes oubliés." Ainsi, j'ai pu manger des carottes violettes et blanches, de la betterave Chioggia ou encore du rutabaga. Place ensuite au dessert. Je me laisse tenter par le gâteau au chocolat accompagné de caramel au beurre salé et beurre de cacahuètes maison. "Il s'agit d'une marquise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de farine et qu'on ne le fait pas cuire." On sent bien le chocolat, et c'est ce qui me plaît. Le menu complet coûte 29 euros, mais pour les moins gourmands, il est possible de prendre entrée, plat ou plat, dessert pour 25 euros, ou encore le plat à 18 euros.

Pratique. La Casinière, 10 rue aux Namps à Caen. Ouvert du mardi au samedi. 02 31 38 82 84