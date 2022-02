Votre horoscope signe par signe du vendredi 18 février

BELIER

Vous êtes au sommet de votre forme à tel point qu'on vient se nourrir à votre contact de votre énergie reboostée.

TAUREAU

Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Un changement financier devient également possible

GEMEAUX

Vous êtes tellement gâté sentimentalement que vous rendez grâce pour tous les cadeaux que l'amour vous enverra.

CANCER

Soyez alerte et curieux, et vous verrez l'amour vous offrir les plus beaux sourires tendres et câlins.

LION

Restez sur votre première idée, c'est souvent la bonne. Ne vous torturez pas à peser le pour et le contre, tranchez plutôt dans le vif.

VIERGE

Vous êtes légèrement surmené et vous voilà dans une phase un peu terne. Accordez-vous quelques heures de détente

BALANCE

Si vous décidez de refaire votre vie ce sera gagnant sur toute la ligne. Vous aviez quelques doutes mais le verdict est tombé.

SCORPION

Votre philosophie vous rend plus sociable avec les autres. Il y a de la bonne humeur au programme.

SAGITTAIRE

Vous allez prendre plaisir à vous déconnecter de l'agitation quotidienne et à vivre l'instant présent.

CAPRICORNE

Vous obtenez de très bons résultats grâce aux efforts que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui votre budget est à la hausse.

VERSEAU

Si vous décidez de vous payer le luxe d'un excès de table, évitez de vous alourdir malgré tout car vous avez surtout besoin de bouger en ce moment

POISSONS

Si vous avez des doutes, oubliez-les ! Vous avez décidé d'entreprendre un projet prenez confiance et foncez vers de nouvelles aventures !