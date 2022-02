[Vidéos] Fécamp. Une Saint-Pierre des Marins pleine d'émotion

Fécamp célébrait la Saint-Pierre des Marins, dimanche 6 et lundi 7 février. Cette commémoration traditionnelle, pour honorer les marins disparus en mer, aura été très particulière cette année. À cause de la crise sanitaire, la procession dans les rues de la cité des Terre-Neuvas n'a pas pu se tenir. L'association Fécamp Terre-Neuve a tout de même souhaité organiser deux cérémonies a minima. Une messe a été célébrée dimanche matin en l'église Saint Étienne et une cérémonie d'hommage s'est déroulée lundi matin, à la chapelle Notre Dame de salut.

Daniel Savoye, président de la association Fécamp Terre-Neuve

Cette cérémonie en hommage aux marins disparus et péris en mer a été pleine d'émotion. Tout le monde avait en tête le naufrage du Mylanoh. Le navire de pêche du Havre a coulé au large de la cité Océane, jeudi 3 février. Seul le corps d'un matelot est remonté, les deux autres marins à bord sont toujours portés disparus : le patron et un adolescent de 17 ans qui faisait ses études au lycée maritime Anita Conti de Fécamp.

Serge Levaray, président de l'amicale de la SNSM de Fécamp

Daniel Savoye est le président de l'association Fécamp Terre-Neuve. "La communauté maritime est marquée quasiment tous les ans par des drames. C'est malheureux. J'espère qu'on retrouvera tous les corps pour que les familles fassent leur deuil. Ça va être des moments difficiles pour elles".