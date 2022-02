Présidentielle 2022. Un comité dans l'Orne pour la réélection d'Emmanuel Macron

Lundi 7 février, Nicolas Bouché, référent de La République en marche de l'Orne, a lancé le Comité de soutien ornais pour la réélection d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle d'avril prochain. "Il a pour objectif de réunir des élus de toutes sensibilités politiques et des acteurs de la société civile qui souhaitent exprimer leur soutien à l'action conduite par le président de la République depuis le début de son mandat", explique Nicolas Bouché, "pour continuer à donner à la France ce dynamisme et cette stabilité dont nous avons besoin (...) alors que le débat public est de plus en plus polarisé aux extrêmes".

Pratique. Contact: comite.em.61@gmail.com