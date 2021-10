Benoît Moulin, 5 800 km à pied jusqu'à Jérusalem à la rencontre de l'Autre

Depuis son périple, Benoît Moulin “ne tient plus en place”, comme il le dit lui-même. A Bois-Guillaume, il a retrouvé sa maison et son job confortable de cadre dans une banque. Mais avec des fourmis dans les jambes et une tonne de souvenirs en tête. Un retour sur terre sans transition après six mois hors du temps.

“L’art de l’essentiel”

A 52 ans, il vient de boucler à pied, et seul, le trajet entre la Normandie et Jérusalem : 5 801 km à travers l’Europe et le Proche-Orient. Quelle mouche avait donc piqué ce père de trois enfants? “Il ne s’agissait pas d’un pèlerinage, mais d’une pérégrination”, confie ce chrétien avide de dialogue entre les peuples et les religions. “C’était tout sauf une démarche solitaire, mais plutôt l’envie de prendre le chemin pour aller à la rencontre de l’autre”. Et la récolte d’humanité fut prolifique : Benoît Moulin a partagé le quotidien de 170 personnes, comme l’en atteste son petit livre de voyage rempli de témoignages polyglottes.

Parti le 7 mai, il a atteint son but, Jérusalem, le 30 octobre. Dans le Mur des lamentations, il a glissé une clé USB pleine de messages de paix. Son voyage hors norme lui a fait découvrir l’hospitalité dans toute sa beauté. “Plus je m’éloignais vers l’Est, plus cela devenait fabuleux. En Anatolie, au milieu de la Turquie, il suffisait que je m’asseye 15 secondes à la terrasse d’un café pour que l’on m’offre un thé. Cinq minutes plus tard, plusieurs personnes se proposaient de m’héberger”, dit-il, des étoiles dans les yeux, conscient de vivre “un vrai changement intérieur”. “Au Moyen-Orient, j’ai découvert l’art de l’essentiel”. Un trésor qu’il entend partager.

En savoir plus... Son voyage est à revivre sur le site www.paix-eirhnh-salam-shalom.blogspot.com. Contact : benoit.moulin@orange.fr