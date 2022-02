Seine-Maritime. Des premiers cas de grippe aviaire détectés

Plusieurs volailles de Seine-Maritime ont été infectées par le virus de la grippe aviaire H5N1, selon une annonce du préfet ce samedi 5 février. Les premiers cas dans le département ont été détectés dans deux communes éloignées l'une de l'autre. Des volailles infectées ont été identifiées dans un élevage à La Bellière, commune du Pays de Bray et l'autre foyer infectieux concerne une basse-cour de Grainville-la-Teinturière, commune située à l'est de Fécamp.

Une zone de contrôle de 10 kilomètres est établie par la préfecture notamment autour de la commune de Grainville-la-Teinturière. Plusieurs mesures doivent être appliquées indique la marie sur son site internet :

- Les volailles et oiseaux captifs doivent être mis à l'abri ou protégés par des filets ;

- La vente d'oiseaux vivants à des particuliers est interdite ;

- Les mouvements d'entrée et de sortie des exploitations de volailles sont interdits sauf dérogation.

Toutes les bêtes des foyers infectieux ont été abattues par précaution ce vendredi et ce samedi annonce la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Les lieux ont été nettoyés et désinfectés pour éviter la propagation d'un virus qui sévit largement sur le territoire. Plus de 350 foyers sont actuellement identifiés en France.