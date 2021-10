PS : Luce Pane choisie pour les législatives

Les votes sont tombés le 1er décembre au soir. Les militants ont désigné Luce Pane, pour représenter le parti socialiste pour la troisième circonscription de Seine-Maritime, lors des législatives qui se tiendront en 2012. Pour rappel, Luce Pane s'est présentée face à Pierre Bourguignon, maire de Sotteville, dont elle était la première adjointe. En réaction, elle s'était vu retirer la majorité de ses délégations.

Luce Pane et Frédéric Sanchez ont publié un communiqué de presse au sujet de cette victoire : " (...) le temps de la campagne est désormais venu ! Rassemblés et solidaire, avec les élus et les militants socialistes de la 3è circonscription, Frédéric Sanchez et moi-même, fidèles à nos engagements, nous vous présenterons les projets attendus par les habitants de notre circonscription en tout début d’année. Nous irons à la rencontre de chacun : élus et habitants de notre territoire pour bâtir, ensemble, ces propositions et remporter la victoire des législatives en juin 2012."