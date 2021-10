La manifestation débutera à 8h30, vendredi 9 décembre, et prendra place au Gaumont Pathé des Docks 76. Au programme : plusieurs tables rondes et des échanges avec la salle, autour du thème abordé cette année : "Discrimations dans le monde du travail et de la formation, quels constats, quelles actions ?". Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous.