Présidentielle 2022. Le Parti communiste en campagne dans l'Orne

Le Parti communiste, qui revendique cent dix adhérents dans l'Orne, est en campagne pour l'élection présidentielle. Léon Deffontaines, porte-parole du candidat Fabien Roussel, était, mercredi 26 janvier, à Argentan, pour des rencontres avec des lycéens et des jeunes, ainsi que des enseignants. "Il faut une politique de rupture", explique-t-il. "Il faut réinvestir dans les services publics, l'hôpital, le troisième âge. Fabien Roussel veut retisser le lien entre les gens et la gauche", ajoute-t-il, avant de déplorer le décalage entre ce que vivent les Français et les débats nationaux de la campagne. "La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat." Quant à la primaire populaire, "avec des candidats qui y sont sans le vouloir, Fabien Roussel qui n'y est pas, ce sont les socialistes qui veulent sortir un candidat, c'est une mascarade démocratique", estime Léon Deffontaines.

Le porte-parole étant retenu par un débat en soirée sur LCI, c'est l'élue normande Marie-Jeanne Gaubert qui a animé la réunion publique.

Fabien Roussel sera quant à lui présent pour un meeting normand le 5 mars, au Havre (Seine-Maritime).