Sées. Jean-Christophe, véritable couteau suisse dans la filière sylvicole

Ce devait être une construction pour partir en week-end avec sa famille. Jean-Christophe Labitte, charpentier couvreur à Sées, a passé deux mois lors de l'été 2021 à construire une tiny house. Une petite maison écologique en bois de 3,5 tonnes. Conçue et réalisée sur mesure, elle peut être déplacée avec un pick-up. Des passants ont eu un engouement pour cette construction installée dans la cour de sa maison et lui ont demandé de leur en construire une. Résultat, le charpentier se retrouve avec six commandes.

Un engouement inattendu

"Toutes les semaines, je reçois des appels, je ne m'y attendais pas", confie Jean-Christophe. Le travail du père de famille attire les regards, au point même que certaines personnes viennent sonner à sa porte pour le questionner. "Qu'est-ce que c'est ?", "Comment fabriquez-vous cela ?", "Est-il possible d'en acheter une ?" Première intéressée, une cliente du charpentier qui connaissait déjà le principe de la tiny house. Celui de voyager avec le confort d'une micro-maison sans grande difficulté. Comme cinq autres acheteurs, elle va débourser "en moyenne 40 000 euros pour cette construction sur mesure".

"Je construis

les tiny houses

à mes heures perdues"

Face à ces demandes, Jean-Christophe va devoir retrousser ses manches. Mais aucun problème pour celui qui se définit comme courageux. Les deux premiers clients seront livrés en 2022. Les quatre suivants, courants 2023. Du courage, il en faut. À 37 ans, il ne compte pas ses heures de travail. "Je construis les tiny houses à mes heures perdues. Au cours d'une semaine, je dois bien travailler 60 heures."

Jean-Christophe, bricoleur dans l'âme

Celui qui est tombé amoureux du bois il y a bientôt 20 ans avoue avoir appris sur le tas. Après un bac pro Aménagement paysagers, il prête main-forte au père d'un de ses amis qui travaille dans la filière sylvicole. C'est le déclic. "Ma passion du bois est née à cet instant. Ensuite, j'ai toujours bricolé. Rien ne m'arrête." Jean-Christophe a fait de sa passion son métier. Bien que l'activité des tiny houses prenne de l'ampleur, le trentenaire l'assure, il restera avant tout charpentier couvreur. "À l'origine, ce n'était pas pour les vendre. J'ai construit cette tiny house pour aller au bord d'un lac en compagnie de ma femme et de mes deux filles." Néanmoins, bricoleur dans l'âme, il pense déjà à de nouveaux projets, comme la construction de maisons insolites.