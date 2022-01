Mister France. Le représentant de la Méditerranée succède au Havrais Bilal Malek

Après celle de Miss France, l'écharpe de Mister France quitte, à son tour, la Normandie. Samedi 22 janvier, avait lieu, au cirque Bormann à Paris, l'élection de Mister France 2022.

C'est Marwan Archen qui représentait cette année la Normandie. Le jeune homme de 20 ans est originaire d'Alençon et souhaite devenir steward. Dans un entretien à Tendance Ouest, l'Ornais se disait notamment ouvert d'esprit et perfectionniste.

Ces qualités et son physique n'ont malheureusement pas suffi, puisque c'est finalement Lenny Tabourel, Mister Méditerranée, qui a été élu plus bel homme de France et qui succède ainsi au Havrais Bilal Malek.