Alençon. Qui est Marwan Archen, élu Mister Normandie ?

Non, Marwan Archen, élu Mister Normandie dimanche 7 novembre, n'a pas pris la "grosse tête". Il garde même les pieds sur terre. À tout juste 20 ans, il se définit comme quelqu'un de "simple". Ces deux dernières décennies, le jeune homme a beaucoup voyagé. Né le 2 mai 2001 au Mans, il quitte la Sarthe deux ans plus tard pour se rendre au Sénégal, là où travaille son père en tant que militaire de carrière. Après un court retour en France, sa famille repart en Martinique, jusqu'à ses 8 ans. Ces allers-retours en avion lui ont donné une vocation, celle de devenir stewart.

Pour réaliser son rêve, Marwan Archen a travaillé dur. Une fois son baccalauréat ARCU (Accueil et relation clients et usagers) obtenu au lycée Leclerc d'Alençon, il entre à l'école Tunon à Caen, spécialisée dans le tourisme et l'hôtellerie. "Les périodes de stage, je me donnais à fond", se remémore-t-il. Un travail qui a payé : deux ans plus tard, il sort avec le Cabin Crew Attestation, le diplôme indispensable pour devenir hôtesse de l'air.

Rendez-vous à Paris en janvier 2022

Cependant, Marwan Archen ne compte pas prendre son envol professionnel tout de suite. Celui qui se caractérise comme "ouvert d'esprit" est perfectionniste, il compte se rendre quelques mois dans un pays anglo-saxon pour perfectionner son anglais. Mais il devra attendre encore un peu pour faire ses valises, puisque le 22 janvier 2022, il se rendra à Paris pour l'élection de Mister France. Le futur steward espère que les votes en sa faveur s'envoleront.