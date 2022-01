Caen. Un appel à volontaires pour des recherches sur Alzheimer

Le ralentissement du rythme de la marche et l'apparition de troubles de la mémoire : depuis 2019 des scientifiques du laboratoire Comete à Caen cherchent à identifier un potentiel lien de cause à effet entre ces symptômes et le développement de la maladie d'Alzheimer. "L'objectif du projet Présage est de détecter des signes bien avant l'arrivée de la maladie", expose Vincent Cabibel, postdoctorant et chercheur. Afin d'effectuer ce constat, des volontaires sont recherchés pour réaliser différentes analyses. Pour postuler, il faut avoir entre 55 et 75 ans, être autonome, ressentir des troubles de la mémoire et un ralentissement de son rythme de marche. "Les personnes évaluées seront soumises à un bilan neuropsychologique complet via un IRM à l'Institut de Recherche Cyceron. Ensuite, nous les ferons marcher dans un environnement virtuel pour déterminer leur adaptabilité au centre interdisciplinaire de réalité virtuelle situé à l'Université de Caen", conclut-il. Pour participer, il faut envoyer un mail à presage@unicaen.fr ou téléphoner au 06 24 52 47 63.