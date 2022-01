Bonne table à Caen. Le Neuville, crêperie chaleureuse et délicieuse

C'est caché dans le quartier du Vaugueux, à Caen, que se trouve la crêperie Le Neuville. Dans une maison atypique, construite toute en hauteur, la gérante Alexandra Legoff accueille ses clients dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Sur les murs de l'établissement, des tableaux d'artistes normandes aux couleurs chaudes sont accrochés. Après avoir travaillé plusieurs années dans la restauration en cuisine mais aussi en tant que serveuse, elle décide de se lancer et d'ouvrir son propre restaurant. "Déjà toute petite, je disais à ma mère que lorsque je serais grande, je serai bistrote", s'amuse la propriétaire de la crêperie.

Des galettes gourmandes et normandes

A la carte du restaurant, près d'une vingtaine de galettes fabriquées à 100 % avec du sarrasin sont proposées. De quoi vous donner directement l'eau à la bouche ! Viroise, Suisse normande, normande, de nombreuses galettes mettent fièrement en valeur les bons produits de la région.

Je me décide pour une normande composée de camembert cru AOP, jambon fumé et crème fraîche au prix de 11,50 €. "Je souhaite proposer des produits normands. Je travaille notamment avec un producteur de cidre du coin", détaille la commerçante. Les saveurs se mêlent à merveille et régalent mon palais.

Crêpe normande accompagnée d'une petite salade verte.

Complètement séduite par cette galette salée, je me laisse tenter par une crêpe sucrée au prix de 8 €. Je choisis un classique, la Belle Hélène. Une crêpe sur laquelle trônent des morceaux de poire, un coulis au chocolat maison, une boule de glace à la vanille, des amandes grillées et de la chantilly. Le tout m'aura coûté 19,50 €. "Nous avons revu la carte il y a 10 jours, et elle est amenée à évoluer en fonction des produits de saison et surtout de ce qui plaît", conclut Alexandra Legoff.

Le Neville, 14 rue du Vaugueux, Caen. Ouverture du mercredi au lundi, de 12 heures à 15 heures et de 19 heures à 22 heures. Tél.02 31 93 69 00.