Caen. "Le bo bun peut tout à fait s'intégrer dans une alimentation équilibrée"

Bénédicte Engelhard est diététicienne et nutritionniste installée en libéral à Caen. Elle partage son avis d'experte sur ce plat vietnamien devenu phare, le bo bun. Selon elle, ce dernier peut tout à fait s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Explications.

Quel regard d'experte portez-vous

sur ce plat ?

C'est un plat qui est facile à manger. Au niveau nutritionnel, cela peut tout à fait s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Il y a un bon respect de dosage entre les macro-nutriments, c'est-à-dire les protéines, lipides et glucides. Il n'y a pas de contre-indications à en consommer de façon raisonnable.

Quels sont ses bienfaits ?

Les nouilles de riz apportent des glucides et fournissent de l'énergie au corps. La viande amène des protéines et du fer. Les crudités sont sources de fibres, minéraux, vitamines et des antioxydants. C'est un plat intéressant pour les personnes intolérantes au gluten.

Quels conseils pour manger le parfait

bo bun pour sa santé ?

Il est préférable de manger des nouilles de riz complètes qui sont plus intéressantes au niveau nutrition. Les nouilles de riz blanches ont un index glycémique très élevé et augmentent le taux de sucre dans le sang. Je recommande d'équilibrer à moitié la teneur en légumes et en nouilles. Le sucre dans la sauce peut être remplacé par du miel d'acacia dont l'index glycémique est très bas.