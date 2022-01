Normandie. Un premier autocar scolaire roule au biogaz dans la région

Depuis janvier, un car roulant au Bio-GNV emmène à Sées (Orne) trente écoliers et collégiens des communes alentour.

Alors que le prix des carburants atteint des sommets, "c'est devenu une réalité à titre expérimental pendant un an" précise Bertrand Deniaud, président de l'Établissement Normand de Transports Publics Routiers. Le GNV est actuellement 30 % moins cher que le gazole, "tant que l'État n'a pas l'idée de le taxer ".

Ce "Bio-Gaz Naturel pour Véhicule" est notamment issu du centre d'enfouissement des déchets situé aux Ventes-de-Bourse, mais il peut aussi être produit par les méthaniseurs des cultivateurs, comme celui qui est en construction à Semallé, en périphérie Alençonnaise.

Bertrand Deniaud et Philippe Auvray testent le ravitaillement du bus en Bio-GNV.

"Le Bio-GNV génère 80 % de CO2 et 30 % de particules en moins que le gazole et le plein d'une voiture se fait en seulement trois minutes", explique Philippe Auvray, le président de Territoire d'Énergie 61, qui espère "l'implantation de grosses stations de ravitaillement en GNV à Alençon, à Flers, à Argentan, et peut-être à Mortagne".