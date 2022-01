[Vidéo] Caux Seine Agglo. Un fab lab pour les débutants et les bidouilleurs du numérique

Caux Seine Agglo a désormais son fab lab, comprenez : un laboratoire de fabrication numérique. Dans cet espace, accessible depuis mardi 18 janvier au sein de l'espace Soli'Seine de Notre-Dame-de-Gravenchon, le grand public ou les entreprises peuvent utiliser une dizaine de machines pour créer de petits objets, pratiquer des loisirs créatifs… "L'idée, ici, c'est de fabriquer par soi-même. On peut par exemple réaliser des prototypes avant de se lancer, ou modéliser des petites pièces manquantes ou cassées de certains matériels, pour éviter de devoir en racheter", éclaire Pierre Nobis, le "fab manager", qui fait vivre les lieux avec une équipe de bénévoles.

Le fab lab dispose notamment d'une brodeuse numérique, qui permet de réaliser des modèles programmés par ordinateur.

Parmi les équipements du fab lab, on retrouve des imprimantes 3D à fil et à résine, un scanner 3D, un plotter de découpe, une brodeuse numérique ou encore "la grande star des fab lab", une découpeuse graveuse laser. "Avec cela, on peut découper et graver à peu près toutes les matières comme le bois, le carton, le plexiglas, le textile...", poursuit Pierre Nobis.

Destiné aux novices comme aux "bidouilleurs" aguerris, le fab lab repose sur l'entraide, comme le précise Pascal Pitte, bénévole : "Le principe, c'est non seulement de réaliser des projets, mais aussi de partager. Celui qui connaît bien une machine va pouvoir accueillir d'autres adhérents et les aider à maîtriser l'outil."

Des ateliers découvertes gratuits se poursuivent jusqu'au 27 janvier. Plus d'infos sur la page Facebook du Fab Lab Soli'Seine.

Régis, bénévole, se forme avec Pierre Nobis (à gauche), le fab manager.