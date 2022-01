Cherbourg-en-Cotentin. SOS Médecins reprend ses visites à domicile, sous conditions

SOS Médecins Cherbourg a annoncé mercredi 19 janvier reprendre les visites à domicile en journée à partir du lundi 24 janvier, mais sous un nouveau format. Les neuf médecins de l'association ont mené un mouvement de grève, depuis septembre, pour demander, entre autres, une revalorisation des visites de soins non programmés pour l'ensemble des médecins à 57,60 euros contre 35 euros.

Faute de réponses à leurs instances, l'association a décidé de reprendre son activité en journée. Elle a trouvé "le seul moyen de revaloriser la visite à domicile" tout en répondant à la demande des patients les plus vulnérables. "Pour rentrer dans les clous conventionnels, nous ferons des visites à la demande des médecins traitants pour leurs patients, et nous reprenons notre partenariat historique avec le centre 15, et à la demande des autorités judiciaires : police, gendarmerie et administration pénitentiaire", explique Christophe Marchenay, président de SOS Médecins Cherbourg.

Ce mode de fonctionnement vaut seulement de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 12 heures le samedi matin, et permet une revalorisation de 50 euros brut par visite, en journée. "Si vous voulez qu'on maintienne une activité de visite et que les jeunes médecins continuent à s'investir, la visite à 35 euros est inenvisageable aujourd'hui."

Christophe Marchenay, président d'SOS Médecins Cherbourg

L'association espère néanmoins une solution plus pérenne de la CPAM.