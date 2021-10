Cherbourg-en-Cotentin. SOS Médecins durcit le mouvement et suspend ses visites à domicile

La fédération d'associations de médecins libéraux SOS Médecins arrête totalement son activité depuis ce lundi 27 septembre, 8 heures, et ce pendant 24 heures, jusqu'au mardi 28 septembre, 8 heures. Objectif, "alerter les Français sur la disparition programmée de la visite à domicile". Cela concerne non seulement la visite à domicile, mais aussi la consultation et la téléconsultation au centre. Les 63 associations SOS Médecins demandent une augmentation du tarif des visites à domicile. À Cherbourg, les dix médecins qui composent l'association ont déjà suspendu leurs visites en journée depuis le mercredi 15 septembre, notamment dans les EHPAD, mais aussi en lien avec le SAMU, les sapeurs-pompiers, et le commissariat.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche et l'Agence régionale de santé (ARS) ont répondu par mail, "mais n'ont fait aucune proposition de dialogue, ni de rencontre", a expliqué ce lundi matin Christophe Marchenay, médecin et président de l'association cherbourgeoise, qui craint que les visites, à terme, disparaissent. L'association cherbourgeoise a donc décidé de durcir le mouvement. À compter du mardi 28 septembre, les visites à domicile seront suspendues en journée, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures, et le samedi matin de 8 heures à 12 heures. Seul le centre accueillera des patients.

Si rien ne bouge, "on se réserve le droit de durcir encore plus le mouvement", conclut le président.

Avec AFP